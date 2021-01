Orrico: “Barella giocatore completo. Eriksen non corre, passeggia. Chi l’ha preso doveva…”

Ospite del programma Calciomercato – L’Originale, Corrado Orrico ha parlato di Inter-Juventus in programma domenica. Questo il commento dell’ex allenatore nerazzurro: “Nessuna delle due square ha delle caratteristiche prettamente difensive. Poi come progetto futuro a entrambe serve la vittoria, quindi vedremo una bella partita con tanti campioni veri. Barella? Giocatore completo che sa far tutto. Sa correre che non è una cosa da poco nel calcio, bravo, almeno da 6,5, tecnicamente, sa far gol. Ha un eccesso di vigoria che bene sarebbe che la perdesse, attacca gli arbitri, attacca gli avversari, lì dovrebbe intervenire l’allenatore”.

Eriksen? È un acquisto sbagliato perché chi l’ha preso doveva sapere che con Conte se non corri non giochi. Questo non corre più, passeggia per il campo. I centrocampisti di Conte sono tutti dinamici, ha sopportato Pirlo con molta difficoltà, ma lo ha sopportato per la sua genialità altrimenti lo avrebbe tolto volentieri“.

(Sky Sport)