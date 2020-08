Orrico: “Conte? Ha fatto una sceneggiata e gli brucia non essere alla Juventus. E Marotta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato così del caso Antonio Conte in casa Inter:

“Conte come sempre ci sorprende con una filippica che ci poteva risparmiare, dato che si è sfogato proprio quando la difesa stava migliorando. Conte è un agonista in tutto, quando vede la Juve gli brucia perché non è lui a guidarla. L’Inter nel suo DNA ha una stravaganza che è affascinante. Per l’Inter conta molto lo stile e l’estetica, valori che nel calcio contano poco”.

SU MAROTTA – “Una lezione di stile per Conte, che aveva fatto una sceneggiata. Ha espresso fiducia nel futuro, dando i meriti all’allenatore, da lord inglese. Se avesse risposto come Conte avrebbe buttato benzina nel fuoco. I chiarimenti ci sono sicuramente stati dato che Conte con un comunicato ha poi confermato la sua stabilità in panchina. Marotta è nel mondo del calcio da tanti anni, ha capito con il suo sfogo Conte ha chiesto giocatori più forti”.

SU SANCHEZ – “E’ un calciatore vero, non da riferimenti perché arretra 20 metri ed è in grado di impostare”.