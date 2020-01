Orrico: “Inter-Fiorentina gara incerta. In Conte vedo molto di quello che facevo io…”

Intervenuto ai microfoni di Viola News, Corrado Orrico ha parlato di Inter-Fiorentina, quarti di finale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro. “Un pronostico incerto perché la Fiorentina ha dato dei segnali di ripresa. Nonostante abbia qualche assenza importante, ritengo che sia una partita da giocare. Non è scontata la sconfitta, voglio dire che non andrà per perdere allegramente. Penso viceversa che la gara sarà combattuta e incerta. In ogni caso l’Inter negli ultimi tempi fa un po’ di fatica ovvero ha dimostrato di avere qualche crepa nell’organizzazione del gioco non sapendo sfruttare al meglio gli spazi. Rimane quindi per la Fiorentina una partita da giocarsela“.

Degli attuali allenatori ce n’è uno che le è particolarmente caro?

“In Conte vedo molto di quello che facevo io cioè la cocciutaggine di seguire i propri carichi di gioco apparentemente dispersivi sul piano fisico ma positivi alla fine per il risultato. Lo spostare l’asticella sempre più in là, per fare meglio. A mio avviso l’allenatore di calcio è un estremista, io credo nelle esasperazioni, una squadra deve specializzarsi in qualche soluzione tattica attraverso un esercizio quotidiano“.

(violanews.com)