Orrico: “Inter indebolita in tutto. Champions? Ha fallito Conte, non vedo come…”

L'ex tecnico molto critico nei confronti della società nerazzurra

È molto critico Corrado Orrico nei confronti dell'Inter . L'ex allenatore è pessimista circa il cammino della squadra di Inzaghi in Champions. E anche sulla lotta scudetto Orrico ha qualche perplessità: "L'Inter in Champions? Ha fallito con Antonio Conte e, dopo aver perso anche Romelu Lukaku, non vedo come possa andare avanti nella competizione e vincerla", dice '1 Football Club', trasmissione di 1 Station Radio.

"Malgrado tutti dicano il contrario, per me l'Inter è più debole dell'anno scorso. Conte è furibondo nella sua gestione ed ha portato la squadra al limite delle sue potenzialità. Abbiamo perso autentici fuoriclasse. Se Edin Dzeko ha sopperito in parte, con un gioco diverso, lo stesso non si può dire per la fascia destra, dove non abbiamo i terzini di un tempo. Se l'Inter vincerà lo scudetto, sarà per una serie di coincidenze che il calcio è sempre pronto a proporre. L'Inter è indebolita in tutto: sia nella condizione sia nel valore della rosa".