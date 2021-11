Orrico: “L’Inter ha sbagliato a prendere Inzaghi. Senza Tare che gli toglie…”

In occasione di Inter-Napoli, gara in programma domenica alle 18, Corrado Orrico ha parlato di Spalletti e Inzaghi

In occasione di Inter-Napoli, gara in programma domenica alle 18, Corrado Orrico ha detto la sua su Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Questo il commento dell'ex tecnico nerazzurro ai microfoni di 1 Station Radio: "Spalletti o Inzaghi? Luciano ha lasciato un segno positivo ovunque è andato. In Russia ha vinto, a Roma è sempre andato in Champions nonostante la grana Totti. Quello che sta facendo oggi al Napoli non mi sorprende. Dall’altra parte dico che l’Inter ha sbagliato a prendere Simone Inzaghi, il quale era estremamente aiutato da Tare alla Lazio. Senza l’albanese, Simone zoppica parecchio perché non ha più chi gli toglie le castagne dal fuoco".