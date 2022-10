Orrico: “L’Inter si è mangiata diversi gol, la Fiorentina concede troppo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, Corrado Orrico , ex allenatore, ha parlato così della sconfitta della Fiorentina ai danni dell'Inter: "Mi dispiace per la sconfitta di ieri perché ho stima nei confronti di Italiano, ha avuto una carriera faticosa. L’Inter si è mangiata diversi gol là davanti, la squadra viola concede troppi agli avversari. Ma la Fiorentina non è una squadra malata, gioca bene e vi dirò di più: solo tre o quattro squadre italiane giocano meglio.

C'è un problema difensivo, si buttano via le partite per episodi. E non parlo solo di difesa ma anche, se non soprattutto, di centrocampo: bisogna che il terzo dietro le spalle aiuti. Venuti? Tante soluzioni Italiano non le ha. Ci fosse uno meglio lo farebbe giocare, ma credetemi: la squadra nel suo complesso si è ben comportata. Ma io sono deluso ancora da come la Fiorentina ha preso il gol all'ultimo. Gli ultimi cinque minuti l'Inter arrivava a fondo campo tutte le volte…".