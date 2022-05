Orrico: “Inzaghi non da Inter, alla Lazio aveva Tare. Doveva stravincere il campionato”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Corrado Orrico ha parlato così di Inzaghi all'Inter

"Inzaghi non è l'allenatore giusto per l'Inter. Inzaghi sembra un professore universitario, elegante, decente in tutte le sue manifestazioni. Alla Lazio giocava bene? Vero ma aveva Tare, un animale da combattimento che entrava nello spogliatoio e lo sfasciava, rimettendo le cose a posto quando era necessario. All'Inter in un mese e mezzo ha bruciato il campionato. Il pragmatismo nel calcio attuale non serve a nulla, un allenatore deve miscelare gli eccessi degli egoismi che hanno i giocatori. L'Inter doveva stravincere il campionato".