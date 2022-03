Orrico: “Scudetto, l’Inter ha qualcosa in più ma spero vinca il Napoli. Scamacca non è pronto”

Intervistato da TMW, Corrado Orrico, ex allenatore dell'Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri e, più in generale, della lotta scudetto

"Come rosa ha qualcosa in più, ma Lautaro Martinez da un po' di tempo è appannato. Ritrovare Lautaro sarebbe fondamentale per lo scudetto. L'assenza di Brozovic diventa un problema, è l'anima e il cervello dell'Inter".

"No, o almeno, non adesso. Dovrebbe fare come ha fatto Berardi e restare al Sassuolo un altro paio di anni al Sassuolo. Ha qualità, ma in alcuni frangenti è ancora un po' immaturo".