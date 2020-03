Bucchioni: “Agnelli? Parole orribili. Serie A? Ipotesi estrema. Dal Pino? Se ha dignità…”

Stanno piovendo critiche feroci su Andrea Agnelli dopo le parole rilasciate dal presidente della Juventus sull’Atalanta. Alla lista si è aggiunta anche Enzo Bucchioni, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha scritto:

PAROLE ORRIBILI – “Il presidente della Juventus si è chiesto, in sostanza, se sia giusto o meno che una piccola società come quella di Percassi, giochi una competizione importante come la Champions. Orrore. Orrore. E’ questa la sensazione che lasciano le parole dell’Agnellino. Anche incredulità, se volete”.

DIGNITA‘ – “Di follie calcistiche ne abbiamo viste tante negli ultimi giorni a proposito delle iniziative da prendere per contenere il contagio del Coronavirus. Impreparazione e dilettantismo hanno messo a nudo il management della Lega calcio, ma anche della Federazione. Come minimo, e non solo per le parole di Zhang, Dal Pino dovrebbe dimettersi nell’assemblea di giovedì prossimo. Mi aspetto un gesto di dignità“.

IPOTESI ESTREMA – “Speriamo che le porte chiuse servano a isolare il calcio e proteggere i suoi tifosi, ma i dirigenti hanno già chiara una cosa drammatica: se dovesse risultare positivo un giocatore, il campionato si fermerebbe. E’ evidente che con un giocatore positivo dovrebbe essere messa in quarantena tutta la squadra, a quel punto non si potrebbe più continuare. Ma siamo davanti a un’ipotesi estrema, facciamo le corna, tocchiamo ferro e limitiamoci a rispettare il più possibile le istruzioni delle autorità sanitarie e del governo“.

(Fonte: TMW)