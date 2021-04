Dopo Abisso, anche Orsato può tornare ad arbitrare l’Inter. TS: “Scelta logica: ecco perché”

Orsato non dirige l'Inter da quel famigerato match contro la Juventus, contraddistinto dal mancato rosso a Pjanic

"Dopo lo “scongelamento” di Rosario Abisso , lo scudetto può riportare pure Daniele Orsato a dirigere una partita dell’Inter". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla possibilità che Orsato torni a dirigere un match dell'Inter dopo il famigerato Inter-Juventus dell'aprile 2019, match caratterizzato dal mancato rosso a Pjanic. "L’arbitro dell’ultima finale di Champions, già designato tra i diciotto fischietti della categoria élite Uefa per andare ai prossimi Europei, è scomparso dalle latitudini nerazzurre da ormai tre lunghissimi anni, ovvero dal match con la Juve a San Siro (28 aprile 2019) quando decise di non espellere Pjanic colpevole - quando era già ammonito - di un fallaccio su Rafinha", ha evidenziato il quotidiano.

"La decisione di affidare ad Abisso la direzione della gara contro il Verona (lui non aveva più diretto Inter dal 3-3 con la Fiorentina, 24 febbraio 2019, quando nel recupero concesse un rigore ai viola per un mani inesistente di D’Ambrosio), può essere propedeutica a far tornare pure Orsato ad arbitrare l’Inter, magari a scudetto vinto per evitare pericolose polemiche in ottica Europei", aggiunge poi Tuttosport che spiega come tale scelta potrebbe essere utile in vista della prossima stagione quando Orsato continuerà ad arbitrare in deroga.