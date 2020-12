L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha parlato a Tutti Convocati dell’Inter e degli obiettivi dei nerazzurri dopo l’uscita dalla Champions:

“Ora l’Inter deve vincere lo scudetto. Non vedo cambiamenti nell’Inter, la squadra è sempre la stessa. La scusa della poca preparazione vale poco. A differenza della Lazio sta facendo bene in campionato e male in Coppa, il bilancio però è nettamente negativo”.