Orsi consiglia la Fiorentina: “Portiere? All’estero andrei su Sommer”

Così l'ex portiere: "La Fiorentina deve trovare un portiere più esperto per poter far crescere anche Martinelli e Vannucchi"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Nando Orsi, ex portiere, ha consigliato così la Fiorentina, che cerca un estremo difensore sul mercato: "Audero a me piace tantissimo, arriva da un’annata difficile, ma è un portiere affidabile. Per caratteristiche ci può stare. La Fiorentina deve trovare un portiere più esperto per poter far crescere anche Martinelli e Vannucchi. Se dovessero pescare dall'estero, andrei su Sommer, ha esperienza e personalità, ti fa fare il salto di qualità, guardate Ochoa a Salerno. Anche Livakovic è forte, però opterei per un portiere italiano".