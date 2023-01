Orsi: “Corsa Champions? L’Inter ci va di sicuro, 2 posti per 4 squadre”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter va di sicuro, poi due posti per quattro squadre con la Roma in vantaggio sulle altre"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha commentato così la prestazione della Roma contro il Napoli: "La Roma ha fatto un'ottima partita, col Napoli in difficoltà fino ai gol segnati. Se la Roma gioca sempre così ha grandi possibilità di entrare nei posti Champions. L'Inter va di sicuro, poi due posti per quattro squadre con la Roma in vantaggio sulle altre".