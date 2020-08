Orsi: “Inter, ieri risultato giusto anche se ha sofferto. Eriksen? Il calcio italiano…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fernando Orsi commenta la vittoria dell’Inter contro il Getafe. L’ex portiere analizza anche la prestazione di Christian Eriksen: “Non so se può vincere, essendo partite secche può succedere di tutti. Ieri hanno sofferto all’inizio prima di prendere in mano le redini: il risultato è giusto, anche se ha sofferto. Si sapeva che il Getafe era rognoso e aggressivo, col Leverkusen però per passare servirà un’Inter più attenta, che concede meno. L’Inter vista ieri e quella del campionato ultimamente dà garanzie: penso che possa far strada, anche se gli serve un atteggiamento un po’ diverso e concedere meno. Là davanti ha tantissima varietà di giocatori, può arrivare lontano”.

Qual è la verità su Eriksen?

“La mia sensazione è che nel 3-5-2 faccia fatica. Da quando ha intrapreso questa via non ha cambiato mai, se non facendo 3-4-1-2 proprio quando c’è Eriksen. Questa è una via di mezzo: Conte costretto a cambiare il suo modulo perché Eriksen non riesce ad inserirsi nei meccanismi. D’altronde il calcio italiano è difficile per tutti, anche se ti chiami Eriksen”.

(TMW Radio)