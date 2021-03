Orsi: “Inter e Milan andate. In cinque si giocano due posti in Champions”

Le parole dell'ex calciatore e opinionista a proposito della classifica di Serie A

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Nando Orsi ha parlato anche della corsa ad un posto in Champions League: "C'è anche il Napoli? Sì, e la Juventus ha perso certezze perché è rientrata nel mischione. L'Atalanta va come un treno, la Lazio può rimettersi in corsa e anche la Roma è sempre lì. Tranne Inter e Milan, per me le altre si giocano il posto e fa impressione che una di queste sia la Juve".