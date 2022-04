Orsi: “L’Inter ha perso una grande occasione. Radu? Errore grave, ma…”

L'ex portiere ha commentato la sconfitta dell'Inter a Bologna e si è soffermato sull'errore di Radu che ha deciso la gara

"Radu? E’ stato un gravissimo errore, se Handanovic non dovesse essere pronto l’allenatore parla ancora col portiere e gli chiede se se la sente. Sono errori gravi, ma fanno parte di un percorso. Sono errori all’ordine del giorno, è successo a Meret e Buffon nell’ultimo turno. Dev’essere il giocatore a sentirsela, a quel punto non c’è alcun problema. Sono errori che fanno parte del mestiere, non è che se l’attaccante sbaglia un gol a porta vuota la settimana dopo poi non gioca? Ho fatto il secondo spesso, quando entravo facevo bene anche se giocavo 3-4 partite l’anno. In settimana ti alleni come se dovessi sempre giocare, tra l’altro Inzaghi ieri non poteva fare altrimenti. All’Inter abbiamo visto che qualsiasi altro portiere gioca poco. Quando c’è un’alternanza così, non vedo responsabilità dell’allenatore. Ieri Inzaghi poteva incidere al massimo sui cambi, sull’ordine tattico, forse son quelli gli errori. Ma se diamo le responsabilità a Radu del fatto che l’Inter abbia 72 punti, abbiamo sbagliato indirizzo".