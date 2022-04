Orsi: “Inter-Roma decisiva. Correa? Inzaghi lo conosce molto bene e…”

Le parole dell'ex calciatore: "Se l’Inter vince scollina e va dritta verso uno scudetto che fino a qualche settimana fa era in dubbio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi , ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera: “Inter-Roma sarà decisiva. Se l’Inter vince scollina e va dritta verso uno scudetto che fino a qualche settimana fa era in dubbio. D’altronde la vittoria con la Juve ha dato un grande slancio psicologico. Si sono risvegliato Lautaro e Barella, due giocatori che erano mancati negli ultimi mesi. Se l’Inter esce indenne dalla sfida con la Roma il campionato sarà suo”.

“Inzaghi conosce molto bene Correa, non ha tanta continuità ma in stagione ha delle partite in cui fa la differenza. Poi il tecnico dell’Inter ha tanta qualità davanti, quei calciatori in attacco non li ha nessuna delle altre pretendenti per lo scudetto, se si esclude la Juve che è però lontana”.