Orsi: “Inter-Roma sarà decisa da un episodio. Vedremo due squadre paurose”

Le parole dell'ex calciatore: "In questo turno di campionato ci potrebbe essere qualche sorpresa. A San Siro vedremo due squadre paurose"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così di Inter-Roma di stasera: "In questo turno di campionato ci potrebbe essere qualche sorpresa. A San Siro vedremo due squadre paurose, che non possono perdere. La partita sarà decisa da un episodio. La presenza di Dybala cambia la storia della partita".