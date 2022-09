Orsi: “Inter-Roma particolare, per chi perderà si aprirà un momento di crisi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Roma dell'1 ottobre: "Sarà una partita molto particolare Inter-Roma. Per chi perderà si aprirà un momento di crisi, ci sarà in gioco la credibilità dei club. La Roma è quella che grazie al recupero di Dybala riprende un po' di qualità. Paulo gli ha risolto parecchi problemi".