Orsi: “Juve, supremazia netta sull’Inter anche al ritorno. I nerazzurri sono una squadra…”

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, l’ex portiere ed ora opinionista Fernando Orsi ha commentato così Juve-Inter:

“Lascio l’abbrivio del mio intervento alle parole del grande Enzo Tortora, che, diversi anni fa, principiò la sua trasmissione, “Portobello”, con un sonoro: «Dove eravamo rimasti?». Juventus-Inter di domenica sera mi porta a esordire allo stesso modo. Dunque. Eravamo rimasti, nella partita d’andata, alla supremazia netta della Juve sia sotto il profilo del gioco sia su quello della qualità che la squadra di Sarri aveva messo in mostra e che ha riconfermato di avere anche domenica. Un due a zero netto. Così come netto era stato il risultato dell’andata, mettendo così in evidenza una superiorità su ogni fronte. Evidente è stato anche il fatto che l’Inter, nelle prove importanti, non è in grado di dare una svolta alla sua manovra, a tratti prevedibile. Una manovra fatta soprattutto di fisicità e carattere, che però vengono a mancare contro le grandi squadre. Tutto ciò riduce l’Inter a una squadra vulnerabile e, quindi, battibile”.