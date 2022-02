Orsi: “Inzaghi questa settimana si gioca la stagione. Inter-Roma? Finalmente…”

Le parole dell'ex calciatore: "La partita di stasera ha cambiato significato dopo le sconfitte di Inter e Roma in campionato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di Coppa Italia di stasera: "La partita di stasera ha cambiato significato dopo le sconfitte di Inter e Roma in campionato. La Coppa Italia finalmente torna ad essere interessante già ai quarti di finale. Inzaghi in questa settimana si gioca la stagione, e tre o quattro giocatori li deve alternare".