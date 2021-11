Orsi: “Milan-Inter diventa decisiva in caso di vittoria del Napoli perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Da qui a 5-6 anni secondo me gli Scudetti se li distribuiranno Inter, Napoli, Juventus e Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista del derby di Milano di questa sera tra Milan e Inter: "Il derby di Milano diventa decisivo soprattutto in caso di vittoria del Napoli, perché in caso di vittoria dei rossoneri la squadra di Inzaghi finirebbe a -10 dalla vetta. Da qui a 5-6 anni secondo me gli Scudetti se li distribuiranno Inter, Napoli, Juventus e Milan. Non ci sarà una dominatrice, l'anomalia sono stati i tanti successi tricolori bianconeri".