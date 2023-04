Orsi: “Mourinho in Arabia? A fare cosa? Lo vedrei a capo della Fifa”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho? Per me non ha bisogno di andare a prendere soldi in un campionato inutile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così della possibile offerta da 60 milioni proveniente dall'Arabia per Jose Mourinho: “Mourinho in Arabia? Ma a fare cosa? Io uno come lui lo vedrei bene a capo dell'Uefa o della Fifa per la sua cultura calcistica ed esperienza. Per me non ha bisogno di andare a prendere soldi in un campionato inutile".