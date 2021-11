Orsi: “Mourinho, mi aspettavo di più. Ma la Roma può lottare per il quarto posto”

Le parole dell'ex calciatore: "Mi aspettavo di più da parte di Mourinho in quanto a incidenza, ma anche gli allenatori devono avere il tempo di adattarsi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Io dico che la Roma ha tutte le possibilità per lottare fino all'ultimo per il quarto posto. Mi aspettavo di più da parte di Mourinho in quanto a incidenza, ma anche gli allenatori devono avere il tempo di adattarsi alle piazze. E' molto importante la fiducia massima dei Friedkin nei confronti del portoghese", le sue parole.