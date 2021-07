Orsi: “Mourinho? All’Inter i giocatori si buttavano nel fuoco per lui. Ha…”

Le parole dell'ex portiere: "Ognuno cerca di creare compattezza nello spogliatoio in maniera diversa. Mourinho è bravo in questo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex portiere, ha parlato così dell'impatto di Jose Mourinho sulla Roma: "L'inno cantato ieri sera a cena? Ognuno cerca di creare compattezza nello spogliatoio in maniera diversa. Mourinho è bravo in questo, all'Inter i giocatori si buttavano quasi nel fuoco per lui. Ha capito che nella Roma adesso serve formare il gruppo, è intelligente. Poi, certo, serve anche il mercato. Con Gollini la Roma avrebbe risolto il problema portieri, con Rui Patricio non lo so"..