Orsi: “Mourinho fra i primi 6-7 della storia del calcio. Colpo pesante della Roma”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere della Lazio Nando Orsi ha commentato anche l'arrivo di Mourinho alla Roma

"Deve tornare a vincere dopo 11 anni di mancati successi e sogni interrotti. Friedkin ha fatto un colpo ad effetto ma anche tecnico, per me è tra i primi sei-sette nella storia del calcio. Certe vicissitudini le hanno avute tutti gli allenatori, forse solo Guardiola no, ma qui parliamo di un genio, del Leonardo da Vinci del calcio. Il suo senso d'appartenenza è totale, di calcio ne capisce tanto e fa un gioco concreto, che a me piace".