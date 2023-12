Orsi: “Mourinho sa di essere idolatrato a Roma, quello che dice è Vangelo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del futuro della panchina della Roma: "Mourinho sa di essere idolatrato a Roma e un’affermazione così scatena dei sogni su risultati che potrebbero venire. Fino a poco fa sembrava che dovesse andare via e ora ha buttato la palla verso Friedkin, sapendo che a Roma quello che dice lui è Vangelo. Non so se l’ha detto perché non ha alternative o se vuole continuare qui.