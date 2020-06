Orsi: “Napoli-Inter? Ecco come Gattuso imposterà la gara. Con Politano…”

Nel corso di Giochiamo d’anticipo su Canale 21, l’ex portiere Nando Orsi ha parlato della gara di domani al San Paolo: “Il Napoli ha vinto a Milano ed avrà due risultati su tre per passare, questo è importante. Gattuso imposterà la gara come all’andata, cioè 4-5-1 in fase difensiva, poi davanti 4-3-3 o quello che vogliamo. Con Politano per Callejon però cambierebbe molto, uno è attaccante e anarchico, l’altro è tattico e copre tutta la fascia. A meno che non stia male lo spagnolo…”.