Orsi: “Napoli-Juve? Spalletti non può perdere dopo il passo falso con l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Napoli-Juventus di venerdì sera: "Non mi aspetto una bella partita. Il Napoli deve pensare a non perdere: significherebbe lasciare indietro le inseguitrici. Spalletti non pu permettersi di perdere un altro scontro diretto dopo il passo falso con l'Inter. A Napoli c'è un po' di paura tra la gente. Contro la Juve, poi, c'è ancora più timore. Come ha detto Spalletti, però, il Napoli non deve dimostrare nulla: deve solo continuare a crescere sul piano fisico e della manovra".