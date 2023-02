Orsi: “Napoli? Prossime due importanti per tenere Inter a distanza. La Champions…”

L'allenatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole sul campionato: “Secondo me il Napoli può vincere lo scudetto al 95%. Per la Champions, è difficile trovare una tedesca che giochi male e l'Eintracht è una squadra rognosa. Importante sarà vincere con Cremonese e Sassuolo per mantenere l'Inter a distanza e gestire maggiormente la Champions. Kvara e Osimhen sono una coppia incredibile. Ma il Napoli ha avuto, negli ultimi anni, dei grandi attaccanti che avrebbe potuto vincere di più