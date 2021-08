Orsi: “Inzaghi farà bene all’Inter, Lautaro-Vlahovic sarebbe una coppia perfetta”

A TMW Radio, Nando Orsi ha fatto il punto in casa Inter, tra obiettivi di mercato e ambizioni in vista della nuova stagione

Marco Macca

"Con le ultime tre uscite sicuramente non sono come l'anno scorso, ma Inzaghi è un ottimo allenatore. L'Inter parte sempre in prima fila ai nastri, anche se le altre si sono avvicinate".

La scelta di lasciare la Lazio per l'Inter di Inzaghi come la giudica? "Allena la squadra campione d'Italia, farà la Champions, è in un club che ha una storia fatta di trofei e soddisfazioni. Neanche lui se l'aspettava cinque anni fa, quando era in Primavera. Un progresso professionale meraviglioso. Io sono convinto di sì, che sia il tecnico adatto per questa Inter".

Tra Dzeko, Zapata e Vlahovic chi pensa sia il più idoneo per lui? "Se prendi Vlahovic apri un progetto, con lui e Lautaro Martinez stai bene per anni e hai la possibilità di vederli crescere. Per come ha fatto giocare la Lazio, la coppia Lautaro-Vlahovic sarebbe perfetta. Dzeko non ha segnato tantissimo negli ultimi anni, ma è uno di manovra. Per Zapata, invece, sembra che meno di 50 milioni non bastino".

Correa-Dzeko? "Può essere una buona soluzione ma hai Lautaro Martinez che ha sempre fatto la seconda punta dietro Lukaku. Correa così è un'alternativa quando manca Lautaro, ma la società ha altri giocatori, come Sanchez".

(Fonte: TMW Radio)