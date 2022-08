Orsi: “Roma da scudetto? Si parla troppo spesso di questo già ad agosto”

Le parole dell'ex calciatore: "La Roma per il momento ha preso ottimi giocatori. Adesso bisognerà capire se arriverà o meno Wijnaldum"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma: "La Roma per il momento ha preso ottimi giocatori. Adesso bisognerà capire se arriverà o meno Wijnaldum, sulla questione scudetto non mi espongo, da quello che leggo nella capitale si parla troppo spesso della vittoria del campionato già a partire da agosto".