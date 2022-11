Orsi: “Roma? Mourinho ha comprato un sacco di giocatori, salvo poi dire…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma: "Mourinho ha fatto comprare un sacco di giocatori alla Roma, salvo dire che poi non sono buoni e non li voleva. Cristante non è buono, Veretout non era buono e ora invece sarebbe servito. Magari prendi Frattesi e Aouar e poi dopo 3-4 partite diventano giocatori che non voleva. La Roma non ha fatto mercatini, ma mercati sontuosi, e la squadra continua ad avere problemi. Cristante sembrava un giocatore importante, ora è diventato non buono. Matic ora non è più bravo ma l’ha preso Mourinho, così come Belotti e Abraham. Se Mourinho non voleva certi giocatori bastava che dicesse di no".