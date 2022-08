Orsi: “La Roma parte tra le potenziali prime quattro. Non ci sono più alibi”

Le parole dell'ex calciatore: "Non ci sono più alibi, deve partire con un filotto di due vittorie ad inizio campionato, non voglio sentire scuse"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma: "La Roma parte tra le potenziali prime quattro. Ha fatto un ottimo mercato e c'è tanto entusiasmo intorno alla squadra. Se c'è riuscito il Milan perché non può farlo la Roma? Non ci sono più alibi, deve partire con un filotto di due vittorie ad inizio campionato, non voglio sentire scuse. Zaniolo sembrava non piacere tantissimo a Mourinho, ed invece adesso le cose sono cambiate ed il ragazzo sente più fiducia intorno a sé".