Orsi: “Per le romane è anno di transizione: Sarri e Mourinho hanno inciso poco”

Le parole dell'ex calciatore: "Io spero che sia davvero un momento d'adattamento. Mi hanno deluso entrambe, dai due allenatori mi aspetto tanto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento di Lazio e Roma, oggi impegnate in Europa e Conference League: "Per le romane quest'anno bisogna parlare di un anno di transizione. E qusto significa che Sarri e Mourinho hanno inciso poco. Io spero che sia davvero un momento d'adattamento. Mi hanno deluso entrambe, dai due allenatori mi aspetto tanto".