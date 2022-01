Orsi: “Villar all’Inter? Non so se sia all’altezza come vice Brozovic perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Villar? Non capisco perché darlo eventualmente all’Inter che è prima in classifica, sono sempre dubbi che mi assalgono"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Gonzalo Villar all'Inter: "Villar arrivando all’Inter sarebbe in una rosa dove tutto già è sistemato, quindi con Brozovic davanti, non so se sia all’altezza. Non capisco perché darlo eventualmente all’Inter che è prima in classifica, sono sempre dubbi che mi assalgono, ma gli allenatori non sono tutti uguali".