Orsi: “Zaniolo? Non sono certo che Mourinho vada pazzo per lui. Per me…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha commentato così le dichiarazioni di Tiago Pinto sul futuro di Nicolò Zaniolo: "I giocatori forti hanno sempre mercato e così accade anche per Zaniolo. Io non credo che andrà via ma se sarà non mi meraviglierei. Non sono certo che Mourinho vada pazzo per lui. Mi ricordo ancora quel consiglio di andare a giocare in Premier. Sono tutti cedibili, e soprattutto se si continua a lottare per il quinto o settimo posto".