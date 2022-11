Orsolini: “Con l’Inter ce la giochiamo. Thiago Motta ci ha dato convinzione”

Il suo amore per il Bologna è rifiorito? Con rinnovo in vista...

«Non si era mai appassito. Se mi chiede quante occasioni ho avuto per cambiare aria le dico non poche. Ma ho sempre pensato di voler diventare grande qui: e le ho rifiutate. Un segno di stima, poi, è che credo la società non si sia seduta a trattare la mia cessione. Oddio, magari se fosse arrivata una valanga di soldi ora sarei altrove ma so che Fenucci mi considera quasi come un figlio, me lo ha detto lui. Qui sto bene, mi vogliono bene e da tempo avevo deciso che la mia esplosione dovesse essere a Bologna. Quindi…».