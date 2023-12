Il Napoli attacca dall'inizio ma non trovano la via del gol nel primo tempo. Nella ripresa il risultato non si sblocca fino al 69' quando Mario Rui crossa per l'incornata vincente di Osimhen che batte Scuffet anche grazie al palo. Il Cagliari reagisce subito e trova l'1-1 con Pavoletti ma il pareggio dura 3' perché Kvara, su assist di Osimhen, firma il gol del definitivo 2-1.