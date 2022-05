CdS – Osimhen può lasciare Napoli: il primo nome per sostituirlo è Scamacca

L'attaccante del Sassuolo, da diversi mesi nel mirino dell'Inter, è finito anche nella lista del club partenopeo

Non c'è solo l'Inter su Gianluca Scamacca: l'attaccante del Sassuolo, da tempo obiettivo di mercato dei nerazzurri, è sulla lista anche di altri club. Secondo il Corriere dello Sport, il classe '99 sarebbe il primo nome sull'agenda del Napoli in caso di cessione di Victor Osimhen: "Il Napoli, dinnanzi a una proposta indecente da 110 milioni non vacillerebbe, ovviamente, ma lascerebbe che l'affare si realizzi. Il centravanti del futuro, che starebbe dentro al cosiddetto progetto, si chiama Gianluca Scamacca, ha ventitré anni, un fiuto del gol e una fisicità che rassicurano, come Sebastien Haller (che però ha 28 anni) o come Martin Terrier (25 del Rennes)".