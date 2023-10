Osimhen salterà la sfida contro il Milan in programma tra due domeniche, il 29 ottobre. L'attaccante del Napoli starà fuori a lungo

Come riportato da Sky Sport, lo stop previsto è di circa 4-6 settimane, anche se, per una corretta diagnosi, c'è da attendere ancora qualche giorno per vedere la reazione del muscolo nei primi giorni di trattamento.