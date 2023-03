Osimhen: “Per adesso la Serie A è il massimo per me. Spalletti? Se sto giocando così…”

"Gioco in uno dei cinque migliori campionati d'Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in Italia, un paese dove si gioca un calcio diverso, molto fisico, e in questo l'Italia è il massimo per me". Lo ha detto Victor Osimhen che oggi a Roma ha ricevuto il premio "miglior atleta straniero in Italia" dalla Stampa Estera commentando le voci che lo vorrebbero in Premier League il prossimo anno.