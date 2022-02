Osimhen-Skriniar, lo scontro che ha cambiato il campionato: oggi l’abbraccio

L'attaccante nigeriano e il difensore slovacco si ritrovano oggi a quasi 3 mesi dalla sfida del girone di andata

Un'occasione, come scrive La Gazzetta dello Sport, per riabbracciarsi e per tornare a duellare: "L'abbraccio iniziale, lungamente atteso, è in scaletta già prima di entrare in campo al "Maradona": Milan Skriniar andrà a cercare Victor Osimhem direttamente negli spogliatoi aspettando di scambiarsi la maglia alla fine. L'interista attende da tempo l'azzurro mascherato per dirgli finalmente due paroline dal vivo e non solo attraverso uno schermo: oggi potrà riuscirci e si toglierà dalla mente l'immagine del volto tumefatto dell'andata. Sarà un incontro privo di rancore, nonostante quella protezione tetra del nigeriano non aiuti la socialità".