UFFICIALE – Napoli, Ospina salta l’Inter: le condizioni del portiere azzurro

Brutta notizia per Gennaro Gattuso e il Napoli in vista della prossima sfida contro l'Inter di domenica sera al San Paolo. David Ospina, infatti, non sarà a disposizione dell'allenatore. Come riporta una nota ufficiale del club azzurro, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere dopo l'infortunio accusato nel match contro la Sampdoria hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Ecco la nota del Napoli: