De Rossi si commuove per Osvaldo: “Non sapevo tutto, per lui io ci sono”

E poi ha risposto: «Diciamo che parlerò con lui, che per me è un fratello. Ci siamo sentiti dopo la partita con la Fiorentina e ci siamo inviati le foto delle vecchie gare tra Roma e Fiorentina. C'è un rapporto talmente tanto intimo che preferirei non esprimere nulla anche perché non sapevo nulla, o meglio, non sapevo tutto. Da parte mia sa che qui, ci sono sempre, come quando eravamo compagni e come ha fatto lui per me quando io ero in Argentina e così sarà adesso qualora Dani avrà bisogno o voglia».