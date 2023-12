Simeone: “Agli ottavi contro mio figlio? Lo vorrebbe. C’è anche l’Inter, tutte sono forti”

«Quattro squadre spagnole tutte prime nei gironi? Non succedeva da un po' di anni, a noi ci stava costando tanto la Champions. La Real Sociedad sta facendo molto bene, il Barcellona è forte e il Real si sa che squadra è. Noi abbiamo fatto un po' più in avanti e abbiamo cercato di velocizzare il gioco rispetto ad altre stagioni». Così Diego Simeone , allenatore dell'Atletico Madrid, che stasera ha battuto la Lazio e si è qualificata da prima ai gironi di Champions League .

«Nel calcio si gioca e si vince in maniere diversa. Quando abbiamo vinto la Liga due anni fa ci siamo messi a giocare come stiamo giocando ora e chi arriva ci permette di avere qualità per approfittare del buon gioco di ognuno di loro. Dodici anni sulla panchina dell'Atletico, quale segreto? Ti dico quello che sento, vivo giorno per giorno e sto bene dove sono, vivo bene a Madrid. Ho una società che può dare anche di più e può crescere, ma servono risultati e quello è uno stimolo, creare una società ancora più forte in Europa», ha detto sulla sua esperienza di 12 anni sulla panchina del club spagnolo.