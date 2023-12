Marco Ottolini, ds del Genoa, ha parlato della mancata proroga del Decreto Crescita. «Discorso generale che riguarda tutti e non solo noi. Ci renderà meno competitivi come sistema calcio e già non lo siamo a livello di infrastrutture. E questo cambierà sicuramente in maniera sostanziale le dinamiche di mercato», ha sottolineato su DAZN prima della partita con l'Inter.