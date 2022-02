Overmars nella bufera, via dall’Ajax: inviate foto dei genitali a una collega

L'ex direttore sportivo dell'Ajax è finito nell'occhio del ciclone per alcune foto osé inviate alle dipendenti del club olandese

L'atmosfera maschilista che si respira nell'Ajax rende difficile segnalare casi di molestie come quelle che hanno causato le dimissioni di Marc Overmars . Lo conferma un'indagine pubblicata martedì dal quotidiano olandese NRC Handelsblad, secondo la quale il tecnico "ha inviato foto dei suoi genitali a una dipendente e messaggi inappropriati a molte altre". Il giornale ha parlato con 11 donne, che rimangono anonime, e spiega che il comportamento inappropriato di Overmars era noto da tempo. Lui stesso ha detto di provare vergogna e dispiacere per il suo atteggiamento.

Alla base dell'addio una serie di messaggi ritenuti inappropriati e inviati ad alcune colleghe, considerati delle vere e proprie molestie. "Mi vergogno - ha detto Overmars -, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l'Ajax".