Owen: “Inter non al livello del Liverpool. Vincono i Reds 2-0. Andare a San Siro…”

L'ex attaccante inglese fa il suo pronostico su Inter-Liverpool

Michael Owen è sicuro, il Liverpool batterà l'Inter . L'ex attaccante dei Reds fa il suo pronostico e vede avanti la squadra di Klopp. "Andare a San Siro non è mai facile, ma il fatto che il Liverpool abbia vinto qui a inizio stagione li aiuterà. L'Inter ha avuto una buona stagione in casa ma ha perso entrambe le partite contro il Real Madrid nella fase a gironi".

"Penso che non siano proprio al livello del Liverpool e potrebbero avere difficoltà a fare i conti con i Reds in contropiede. Riesco a vedere una vittoria per 2-0 del Liverpool", ha detto.