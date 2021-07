Euro2020, Oyarzabal: “Con l’Italia gara complicata, ma piena fiducia in noi stessi”

Le parole dell'esterno della Roja: "Avremo più probabilità di vincere se pensiamo solo a noi, e questo vale chiunque sia l'avversario"

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Quella contro l'Italia sarà una partita molto complicata. Hanno dimostrato il livello a cui sono arrivati e stanno attraversando un grande momento, come del resto noi. Quindi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Avremo più probabilità di vincere se pensiamo solo a noi, e questo vale chiunque sia l'avversario".

Dal ritiro della Spagna, parla Mikel Oyarzabal, 24enne talento della Real Sociedad che porta 47 di scarpe ma, come faceva Netzer (altro 'piedone') negli anni '70, tratta il pallone con grande tecnica. "Dobbiamo semplicemente continuare a credere nell'idea di calcio che abbiamo - dice ancora il basco -. Ma fin dal primo giorno di ritiro non abbiamo avuto dubbi sul nostro potenziale. E ora dobbiamo fare una grande partita e abbiamo piena fiducia in noi stessi".